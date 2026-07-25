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ESTADO

SIFIDE GARANTIZA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN SUS FINANZAS

By Redacción
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sábado, julio 25, 2026

* El Consejo para el Financiamiento del Desarrollo aprobó los estados financieros y evaluó los resultados operativos correspondientes al primer semestre de 2026.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) presentó los resultados financieros y operativos correspondientes al primer semestre de 2026 durante la Sesión Ordinaria 02-26 del Consejo para el Financiamiento del Desarrollo del Estado.

El coordinador general ejecutivo del Sifide, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, informó que el Consejo aprobó los estados financieros con corte al mes de junio y revisó los indicadores de desempeño, la distribución de la cartera y el cumplimiento del Programa Operativo Anual Integral.

En la sesión participaron representantes de las secretarías de Finanzas, General de Gobierno, Desarrollo Económico, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Regional, así como de la Contraloría General del Estado y organismos empresariales.

La revisión permanente de los recursos permite mantener una administración ordenada, transparente y orientada a ofrecer esquemas de financiamiento para emprendedores, comerciantes y empresas potosinas.

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