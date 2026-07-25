ALBERCA OLÍMPICA EN SOLEDAD IMPULSARÁ EL TALENTO DEPORTIVO Y FORMARÁ PRÓXIMOS CAMPEONES: JUAN MANUEL NAVARRO

* La magna obra será el único espacio público deportivo de este tipo en San Luis Potosí que contará con la infraestructura y la reglamentación necesarias para albergar competencias de alto rendimiento.

Soledad de Graciano Sánchez avanza hacia una nueva era deportiva con la construcción de la alberca olímpica que se ubicará en la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, una de las magnas obras del Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, que marcará un antes y un después en la formación de nuevos talentos, atletas de alto rendimiento y futuras generaciones de campeones.

Este proyecto representa una inversión histórica superior a los 22 millones de pesos y consolidará al municipio con infraestructura deportiva única y sin precedentes, al ser la única alberca olímpica pública de San Luis Potosí que contará con las condiciones y reglamentaciones para desarrollar competencias de alto nivel, además de instalaciones diseñadas para competencias oficiales, formación especializada y desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y familias soledenses.

“Estamos construyendo una alberca olímpica, pero también vamos a construir campeones; estamos seguros que de aquí van a salir talentos deportivos, atletas de alto rendimiento y por qué no, campeones olímpicos que representen a nuestro país, eso es lo que queremos para Soledad, una juventud inmersa en el deporte, porque el deporte transforma y cambia vidas”, afirmó el edil soledense.

La nueva alberca olímpica, que presenta un importante avance en su construcción, contará con características de alto nivel, como reglamentación para competencias oficiales, carriles especializados, gradas con capacidad para 600 espectadores, áreas de gimnasio, vestidores, regaderas, sanitarios, oficinas administrativas y almacén, lo que permitirá albergar competencias de alto nivel en un espacio público con estándares técnicos y deportivos.

El proyecto forma parte de la transformación integral de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, donde también se contempla la rehabilitación de otros espacios deportivos como la cancha de fútbol con pasto sintético y la renovación de la pista olímpica con material especializado, fortaleciendo la visión de un Soledad que apuesta por sus jóvenes y por generar oportunidades a través del deporte.

“Muchas veces la gente ve una obra cuando ya está terminada, pero lo más importante está en lo que no se ve: la cimentación, la fortaleza que dará vida y seguridad a este espacio, queremos que las familias conozcan lo que estamos haciendo, porque esta alberca será para todas y todos los habitantes de Soledad, aquí habrá un lugar para desarrollar talento y cumplir sueños”, destacó el Alcalde.

Con obras como esta, el cambio que transforma impulsa nuevas oportunidades para la población, fortalece el tejido social y demuestra que Soledad piensa en grande, con espacios que acercan el bienestar a las familias y que proyectan al municipio como un referente deportivo en la región.