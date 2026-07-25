Interapas impulsa un verano de aprendizaje para niñas y niños

Cerca de 30 hijas e hijos del personal participaron en actividades de ciencia, cultura, seguridad y cuidado del agua.

SLP.– Durante la última semana, Interapas llevó a cabo un campamento de verano dirigido a las hijas e hijos del personal del organismo, con el propósito de ofrecer un espacio de aprendizaje y recreación durante el periodo vacacional, además de fortalecer valores relacionados con el cuidado del agua y el medio ambiente.

Alrededor de 30 niñas y niños participaron en talleres y actividades impartidas con el apoyo de distintas instituciones y direcciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Entre ellas, el DIF Municipal , con dinámicas sobre cultura alimentaria; Protección Civil sobre prevención de accidentes; la Dirección del Agua, con actividades de reciclaje; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Deporte con actividades lúdicas y de movimiento. Además, la Biblioteca Móvil del Sistema Municipal de Bibliotecas acercó a las y los participantes a la lectura mediante actividades recreativas.

El campamento también contó con la colaboración de la Comisión Estatal del Agua (CEA) con la “Feria del Agua” y del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), que presentó las actividades «Vecinos Nocturnos: Murciélagos en San Luis Potosí» y «Guardianes desde el cielo: drones para la conservación».

También se realizó una visita al Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART), donde las niñas y los niños participaron en un recorrido guiado por las instalaciones y en un taller de elaboración de máscaras, como parte de las actividades culturales y recreativas.

Durante el cierre del campamento, directivos del organismo felicitaron a las niñas y los niños por su entusiasmo y participación a lo largo de la semana. Asimismo, agradecieron a Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de INTERAPAS, por su apoyo en la realización de estas actividades.

Con este campamento, Interapas brinda un apoyo a las madres y padres trabajadores durante el periodo vacacional y, al mismo tiempo, acerca a las nuevas generaciones a temas como el cuidado del agua, la ciencia, la prevención y el respeto por el medio ambiente mediante experiencias prácticas y dinámicas.