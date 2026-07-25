Conferencia magistral fortalece la memoria histórica del movimiento LGBTIQ+ en San Luis Capital

Juan Jacobo Hernández presentó el Atlas Histórico de los Movimientos de Liberación Homosexual y LGBTIQ+ en México.

Como parte de las actividades conmemorativas del Mes Pride, el Gobierno de San Luis Capital llevó a cabo la conferencia magistral «Atlas Histórico. Los Movimientos de Liberación Homosexual y LGBTIQ+ en México: Construyendo la Memoria Histórica LGBTIQ+ desde la Colectividad», impartida por el activista Juan Jacobo Hernández Chávez, una de las figuras más representativas del movimiento por los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ en el país.

Durante su participación, el activista presentó el proyecto Atlas Histórico, una iniciativa que busca recuperar, documentar y difundir la memoria del movimiento de liberación homosexual y LGBTIQ+ en México a partir de testimonios, investigaciones, archivos y registros históricos, en donde explicó que este trabajo permite que las nuevas generaciones conozcan su historia compartida, fortalezcan su identidad y contribuyan a la construcción colectiva de una memoria que durante décadas permaneció invisibilizada.

En la conferencia también realizó un recorrido por los principales antecedentes del movimiento, desde los primeros estudios sobre diversidad sexual en Europa, el surgimiento de las primeras organizaciones de defensa de los derechos de las personas homosexuales, la persecución sufrida durante el siglo XX y el desarrollo de los movimientos sociales que dieron origen a la lucha contemporánea por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+.

Asimismo, destacó la importancia de preservar los testimonios y documentos históricos como herramientas para combatir la discriminación y promover una visión más incluyente de la sociedad.

Al término de la conferencia también se entregaron reconocimientos a las empresas que participaron en la capacitación «Formación Distintivo Espacios Inclusivos», en reconocimiento a su compromiso por generar entornos más seguros, respetuosos e inclusivos para todas las personas.

La realización de esta conferencia y de la entrega de reconocimientos forma parte de la política pública impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para consolidar a San Luis Capital como un municipio que promueve el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la diversidad, mediante actividades académicas, culturales y de sensibilización que fortalecen la participación de las poblaciones LGBTIQ+ y fomentan una sociedad más igualitaria.