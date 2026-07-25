Gobierno de la Capital fortalece el Centro Histórico con rehabilitación integral en más de 116 puntos

Como parte del programa «Centro Histórico Corazón de San Luis», se han rehabilitado banquetas, guarniciones, escalones y vialidades con la reposición de más de 300 piezas de cantera, pórfido rojo y adoquín.

Las intervenciones fortalecen la movilidad, mejoran la imagen urbana y contribuyen a la conservación del patrimonio histórico de la Capital.

La Dirección de Obras Públicas mantiene trabajos permanentes en calles y plazas emblemáticas del primer cuadro de la ciudad para conservar la infraestructura urbana y el patrimonio histórico.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, mantiene firme su compromiso con la preservación y dignificación del patrimonio histórico de la ciudad mediante el programa «Centro Histórico Corazón de San Luis», a través del cual la Dirección de Obras Públicas registra importantes avances con intervenciones en más de 116 puntos del primer cuadro de la ciudad.

Como parte de estas acciones de conservación y mantenimiento, las cuadrillas municipales han realizado la reposición de más de 300 piezas de cantera, pórfido rojo y adoquín, materiales característicos del Centro Histórico, para rehabilitar escalones, banquetas, guarniciones, registros y atender trabajos de bacheo, respetando la imagen y el valor patrimonial de esta zona emblemática.

Las labores se desarrollan en diversos puntos estratégicos, entre ellos las calles Mariano Escobedo, Los Bravo, Álvaro Obregón, Ignacio Aldama, Ignacio Allende y Julián de los Reyes, en el tramo comprendido entre Damián Carmona e Independencia, además de espacios representativos como Plaza de Armas, Palacio Municipal y Plaza del Carmen.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia permanente para conservar en óptimas condiciones la infraestructura urbana del Centro Histórico, mejorar la movilidad peatonal y vehicular, así como brindar espacios públicos más seguros, accesibles y funcionales para habitantes, comerciantes y visitantes.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de consolidar un Centro Histórico más ordenado, accesible y atractivo, mediante obras de calidad que preservan el patrimonio arquitectónico de San Luis Potosí y fortalecen su vocación como uno de los principales referentes culturales, turísticos y económicos del estado.