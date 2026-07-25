Enrique Galindo arranca nueva pavimentación y acelera transformación de la Colonia Satélite

El Alcalde de San Luis Capital inició la rehabilitación de la calle Estados Unidos de América, anunció la pavimentación de América del Centro y fue acompañado por decenas de vecinas y vecinos, quienes agradecieron que estas obras, esperadas durante años, hoy sean una realidad.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dio el banderazo de arranque a la rehabilitación integral de la calle Estados Unidos de América, en la Colonia Satélite, acompañado por decenas de vecinas y vecinos que acudieron para atestiguar el inicio de una obra largamente esperada y expresar su reconocimiento al Gobierno de la Capital por atender una demanda histórica del sector. La intervención contempla la pavimentación de 5 mil 700 metros cuadrados con concreto hidráulico, además de la construcción de guarniciones y banquetas, para ofrecer una vialidad más segura, funcional y de mayor durabilidad.

Durante el evento, el Presidente Municipal destacó que esta obra responde al compromiso asumido con las familias de la zona, quienes durante años solicitaron la rehabilitación de una calle que presentaba un severo deterioro y complicaba la movilidad de peatones y automovilistas. Reiteró que su administración mantiene el trabajo permanente para atender las necesidades más urgentes de la población mediante obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida y fortalecen el desarrollo de las colonias.

Las y los vecinos manifestaron su agradecimiento al Alcalde Enrique Galindo por cumplir el compromiso asumido con la Colonia Satélite, al señalar que esta obra representa una mejora significativa para la movilidad, la seguridad y las condiciones de vida de quienes diariamente transitan por esta vialidad.

En el mismo evento, Enrique Galindo anunció que el Gobierno de la Capital también llevará a cabo la pavimentación de la calle América del Centro, otra vialidad de la Colonia Satélite que durante años permaneció sin atención y que resulta estratégica para la conectividad del sector. Informó que los trabajos iniciarán próximamente para consolidar una mejor red vial en beneficio de las familias.

El Alcalde reiteró que la modernización de las vialidades forma parte de una estrategia permanente del Gobierno de la Capital para recuperar la infraestructura urbana con obras de calidad que mejoren la movilidad, fortalezcan el entorno urbano y atiendan rezagos históricos en las colonias de San Luis Capital.