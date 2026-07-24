PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD EXHORTA A EVITAR MANIPULAR ENJAMBRES Y SOLICITAR APOYO ESPECIALIZADO

* La dependencia municipal ha atendido cerca de 800 reportes de enjambres durante este año y llama a evitar riesgos mediante el apoyo de personal especializado y apicultores.

Con un llamado a salvaguardar la integridad de las familias y la protección de la fauna, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, exhortó a la población a no intentar retirar, destruir o manipular enjambres de abejas o avispas por cuenta propia; la dependencia mantiene una atención permanente para responder con oportunidad a estos reportes, siguiendo protocolos especializados que garantizan un retiro seguro y responsable, en seguimiento a la visión de cercanía impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que en lo que va del año se han atendido alrededor de 800 reportes relacionados con enjambres, con un promedio de hasta tres intervenciones diarias; explicó que, en cumplimiento de la legislación vigente de protección a la fauna, los ejemplares no son exterminados, sino retirados en coordinación con apicultores especializados, quienes los reubican para preservar su función en el equilibrio ambiental y la producción de miel, demostrando el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar de la población y el cuidado del entorno.

Bravo Galicia explicó que estos retiros deben realizarse durante la noche, cuando las abejas permanecen concentradas en el panal, lo que permite efectuar las maniobras con mayor seguridad para la ciudadanía y para los propios insectos; agregó que se han registrado casos donde los particulares intentaron eliminar un enjambre sin apoyo profesional, situación que dejó dos personas lesionadas y varios animales afectados por múltiples picaduras.

«Pedimos a la población que no trate de retirar o destruir un enjambre por su cuenta, lo correcto es reportarlo a Protección Civil para que activemos el protocolo y, junto con apicultores especializados, realicemos un retiro seguro, sin poner en riesgo a las personas ni a las propias abejas», señaló.

La dependencia recomendó mantener distancia de los enjambres, evitar lanzar objetos, utilizar insecticidas o provocar a los insectos, así como resguardar a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas mientras llega el personal especializado; en caso de una picadura múltiple o si la persona presenta síntomas de una reacción alérgica, se debe solicitar atención médica inmediata. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma el cambio que transforma, al mantener servicios preventivos cercanos a la ciudadanía que escuchan, atienden y protegen a las familias soledenses.