OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO ATIENDE TEMAS LABORALES DEL MAGISTERIO

* Las mesas de trabajo dan seguimiento a seguros de vida, gastos médicos y prestaciones del personal docente y administrativo.

La Oficialía Mayor mantiene diálogo permanente con la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para atender asuntos prioritarios y dar seguimiento a los compromisos laborales en beneficio del magisterio potosino.

El titular de la dependencia, Noé Lara Enríquez, sostuvo una reunión con la dirigencia estatal de la Sección 26 del SNTE, encabezada por su secretario general, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, en la que revisaron la cobertura e indemnización de seguros de vida, así como los esquemas de gastos médicos para integrantes del gremio.

Lara Enríquez destacó que, para el Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, las y los trabajadores de la educación son fundamentales para el desarrollo de San Luis Potosí, por lo que sus necesidades en materia de seguridad social reciben atención y seguimiento puntual.

La coordinación con la representación sindical continuará bajo principios de respeto institucional, apertura y diálogo, con el propósito de proteger las prestaciones laborales y brindar mayor tranquilidad al personal docente y administrativo de las cuatro regiones del Estado.