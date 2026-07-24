SAN LUIS POTOSÍ AVANZA COMO POLO DE DESARROLLO Y ELECTROMOVILIDAD

* La gobernabilidad, seguridad y estabilidad social brindan certeza a las inversiones y posicionan al Estado como destino estratégico para nuevos proyectos productivos.

Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí mantiene condiciones de gobernabilidad, estabilidad social y seguridad que generan confianza para la llegada de inversiones y consolidan a la entidad entre las de mayor dinamismo económico del país.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que el anuncio de BMW Group para iniciar en 2027 la producción de vehículos eléctricos en su planta potosina, acompañado de una inversión aproximada de 800 millones de euros, confirma la confianza de las empresas internacionales en el Estado.

Detalló que el proyecto incluye la fabricación de automóviles eléctricos y la construcción de un centro de producción de baterías de alto voltaje, lo que convertirá a San Luis Potosí en sede de la primera planta automotriz premium de México con capacidad para producir vehículos totalmente eléctricos y sus baterías.

Torres Sánchez afirmó que estos resultados derivan de una política estatal orientada a garantizar el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la coordinación en materia de seguridad. Agregó que la ampliación de infraestructura, la preparación del talento local y la integración de cadenas productivas permiten que San Luis Potosí avance como un nodo estratégico de la industria automotriz y la electromovilidad en la región Bajío.