Coordinan acciones Delegación de La Pila con Turismo Municipal para preservar tradiciones y la convivencia ciudadana

Se entrega a esta demarcación, el Árbol de Crochet, que en la pasada temporada navideña estuvo en El Carmen

Este símbolo de esfuerzo comunitario se instalará en diciembre de este año en esta zona de San Luis Capital

La delegada de La Pila, Alexandra Daniela Cid González reconoció el apoyo de parte de la Dirección de Turismo Municipal que encabeza Claudia Peralta Antiga, luego de que se recibió en la demarcación el emblemático Árbol de Crochet, que durante la pasada temporada navideña se instaló en la Plazoleta del Carmen

La funcionaria delegacional consideró este Árbol como un símbolo de identidad, creatividad y unión, “igualmente representa el talento, la creatividad y el trabajo de cientos de personas que, puntada a puntada, hicieron posible un proyecto que sigue llevando un mensaje de unión y participación ciudadana”.

“Además resaltamos la visión del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, por impulsar acciones que acercan la cultura, el turismo y las tradiciones a las demarcaciones, a la par de fortalecer el sentido de comunidad para que más familias disfruten de estos proyectos que nos enriquecen como sociedad”, añadió Cid González.

Asimismo, reveló que durante la próxima temporada decembrina se colocará en las inmediaciones de las oficinas de esta demarcación, para que las familias de la comunidad puedan disfrutarlo y hacerlo parte de sus celebraciones.

Finalmente, la responsable de La Pila añadió que se mantendrá la coordinación con distintas direcciones del Gobierno de San Luis Capital, con el único propósito de llevar más beneficios a través de acciones, programas y obras a habitantes de esta zona del Municipio.