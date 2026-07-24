Conforman ternas para entregar el “Premio Municipal de las Juventudes 2026”

Integrantes de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventudes seleccionan a los mejores perfiles

Las categorías son académica, deportiva, Innovación emprendedora, artística y cultural, acción social, protección al medio ambiente y derechos humanos

En la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventudes del Ayuntamiento de San Luis Potosí se conformaron las ternas para entregar el “Premio Municipal de las Juventudes 2026”, en sus distintas categorías.

Las distinciones son al Mérito académico; al Mérito deportivo; a la Innovación emprendedora; Mérito artístico y cultural; Mérito a la acción social, Protección al medio ambiente y Mérito en Derechos Humanos. También se dio a conocer que en esta edición, aumentó la participación femenina, además de que fue incluyente por involucrar a jóvenes con discapacidad y a personas no binarias.

El regidor presidente de la citada Comisión, Francisco Javier Pedraza Blanco destacó el trabajo previo llevado a cabo por la Dirección de Atención a las Juventudes, la que recibió 46 expedientes de los que salieron las ternas respectivas. No obstante, aclaró que sólo en la categoría de Protección al medio ambiente se inscribió un postulante, por lo que quedó como único participante.

En su intervención, el titular de Atención a las Juventudes, Juan Ramón López Cerna subrayó la participación para este Premio debido a la amplia difusión, “además de que en esta edición fueron perfiles más completos, todos talentos locales”. Asimismo, representantes del Consejo Municipal de la Juventud resaltaron la transparencia en el proceso de selección y reconocieron las acciones del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, por impulsar a las juventudes.

Según la convocatoria los nombres de las personas galardonadas se publicarán el 03 de agosto en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Municipal, las oficinas delegacionales de La Pila y Bocas; y a través de los medios electrónicos y redes sociales institucionales oficiales, además la Dirección de Atención a las Juventudes notificará de manera particular a las personas ganadoras. El evento protocolario se celebrará la primera quincena de agosto, en el que el Presidente Municipal entregará el “Premio Municipal de las Juventudes 2026”.