“Queda igual”: Sheinbaum aclara el impacto de los aranceles de Trump sobre México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este viernes que es “complejo” negociar con el mandatario estadounidense Donald Trump por su proteccionismo y su política de aranceles, después de que Washington aprobó nuevos gravámenes a las exportaciones de 60 países bajo el argumento del ‘trabajo forzado’.

Cambia completamente la dinámica mundial. Tiene una visión de reindustrializar Estados Unidos. De que la manufactura que salió fuera de Estados Unidos, principalmente a China, a otros países de Asia y también a México, a Canadá y a otros países, regrese a Estados Unidos”; comentó respecto al actuar del magnate inmobiliario, durante la Mañanera del Pueblo de este viernes.

Desde el estado de Morelos, a donde hoy llevó su conferencia matutina, dicha declaración se produce después de que EE.UU. anunció nuevos aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, con el argumento de luchar contra el trabajo forzado a nivel global.

En el caso de México, le aplica un gravamen del 10 % a sus exportaciones, como lo explicó ayer el secretario de Economía Marcelo Ebrard:

Pese a la visión proteccionista de Washington, Sheinbaum dijo que “difícilmente va a regresar toda esa industria a Estados Unidos”; al tiempo que reivindicó la vinculación económica “muy grande” que tiene América del Norte: “es muy difícil de separar”.

No puede ser que en la relación bilateral de vecinos, incluso más allá de socios comerciales, se busque el bienestar de un país en contra del no bienestar de otro (…) La prosperidad de México ayuda a Estados Unidos, la prosperidad de Estados Unidos le ayuda a México”, argumentó.

El T-MEC mantiene el arancel cero

Sobre los nuevos aranceles, Sheinbaum confirmó que el país y su relación comercial con EE.UU. “queda igual”; al destacar que todos los productos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirán teniendo “cero arancel”.

Sobre su reunión en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la mandataria la calificó como una “muy buena” conversación en la que van “avanzando” en distintos temas de cara a la revisión del T-MEC, que Washington rechaza prorrogar en sus términos actuales.

Explicó que Greer le planteó la necesidad de impulsar “mayores reglas de origen”, mientras que su administración está buscando renovar el acuerdo comercial “para que el tratado pueda ser incluso más de 10 años”.

Ficha visita del negociador de EE.UU. a México es la tercera ronda de conversaciones bilaterales por el T-MEC, y la primera desde que Washington decidió no extender automáticamente el T-MEC por otros 16 años, optando por un esquema de revisiones anuales hasta 2036.

Con información de EFE