Gobierno de la Capital avanza en trabajos de seguridad vial y peatonal en avenida Chapultepec

La intervención con pintura en lomos de toro en avenida Chapultepec, respaldada por estudios técnicos de movilidad, busca fortalecer la seguridad vial en uno de los corredores viales con mayor afluencia vehicular y peatonal de la ciudad.

Personal de la SSPC mantiene presencia permanente para orientar a quienes transitan por la zona durante el desarrollo de los trabajos.

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí informa que los trabajos para la construcción de lomos de toro y pasos a nivel sobre la avenida Chapultepec continúan registrando avances importantes y actualmente se desarrolla la aplicación de pintura, una etapa fundamental para reforzar la visibilidad y funcionamiento de esta infraestructura vial.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad vial impulsada por el Gobierno de la Capital, por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y fortalecer la protección de peatones, ciclistas y automovilistas en uno de los corredores de mayor circulación de la ciudad.

La ubicación de los dispositivos fue definida con base en estudios técnicos de movilidad y seguridad vial, privilegiando zonas de alta afluencia peatonal y cruces estratégicos, donde es necesario favorecer velocidades seguras y reducir el riesgo de incidentes viales.

En una primera etapa se construyen al exterior del acceso al Parque Tangamanga y posteriormente continuarán en el crucero con la avenida Himalaya.

Como parte del operativo implementado durante esta etapa de la obra, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantienen presencia en el sitio para orientar a las y los conductores, apoyar la circulación y advertir oportunamente sobre las zonas donde se desarrollan los trabajos.

La Dirección de Obras Públicas informa que las labores continuarán durante las siguientes semanas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal operativo y de seguridad vial.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura urbana sustentada en criterios técnicos, que contribuya a una movilidad más segura, ordenada y eficiente para todas y todos los potosinos.