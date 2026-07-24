Avanza el Consejo de Seguridad de la Zona Industrial con acciones coordinadas de prevención y vigilancia

Como parte del seguimiento a la instalación del Consejo de Seguridad Municipal de la Zona Industrial, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo, Jorge Jaramillo Baena, y el secretario técnico, José de Jesús Torres Sandoval, para definir la agenda de acciones que impulsará este órgano de participación ciudadana.

Entre los primeros acuerdos destaca el inicio de recorridos exploratorios para elaborar un diagnóstico integral de las condiciones de infraestructura y seguridad, así como el diseño de estrategias conjuntas que fortalezcan la vigilancia y la capacidad de respuesta en este importante corredor económico.

Es así, que se acordó emprender una agenda con base en diagnósticos, objetivos claros y una planeación orientada a obtener resultados medibles en el corto y mediano plazo, fortaleciendo la confianza, la competitividad y el desarrollo de la Zona Industrial.

Además, se plantea mantener reuniones periódicas con las y los integrantes del Consejo de Seguridad de la Zona Industrial, siguiendo la instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para consolidar una coordinación permanente entre el Gobierno de la Capital y el sector productivo.