Trump amenaza con imponer un “arancel importante” a la lechuga mexicana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer un arancel a la lechuga procedente de México, después de que autoridades sanitarias de su país la relacionaran con un brote de ciclosporiasis que provoca diarrea intensa o “explosiva”.

Creo que vamos a imponer un arancel importante a México por su lechuga”, declaró el mandatario ante periodistas, de acuerdo con una nota de N+. Sin embargo, no precisó el porcentaje del eventual gravamen, cuándo empezará a aplicarse ni los productos específicos que comprendería; por lo que hasta ahora se trata de una amenaza en línea con su retórica acostumbrada y no de una medida formalizada.

Trump también planteó aplicar una tarifa a Canadá por el humo de los incendios forestales que ha llegado a territorio estadounidense:

¿Qué prefieres, la lechuga o el humo? Creo que me quedo con el humo”, agregó el magnate inmobiliario al comparar ambos casos.

El brote que puso a la lechuga mexicana bajo vigilancia

La controversia está relacionada con un brote de Cyclospora, parásito causante de una infección intestinal cuyos síntomas incluyen evacuaciones frecuentes, pérdida de apetito, dolor estomacal, náuseas y fatiga. Las investigaciones estadounidenses apuntaron a lechuga iceberg utilizada en restaurantes de la cadena Taco Bell.

En este contexto, Taylor Farms de México retiró voluntariamente del mercado estadounidense la lechuga iceberg procedente del centro del país, suspendió su distribución y notificó a sus clientes mientras colabora con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y autoridades estatales.

La amenaza contra la lechuga mexicana abre otro posible frente comercial de Washington, aunque no hay evidencia de que la Casa Blanca haya iniciado todavía un procedimiento formal ni aprobado el supuesto arancel anunciado por Trump.

Con información de López-Dóriga Digital