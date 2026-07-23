OFICIALES DE LA GCM DE SOLEDAD FRUSTRAN ROBO EN BODEGA Y DETIENEN A TRES HOMBRES EN CACTUS

– Les fueron asegurados tres vehículos, autopartes y diversos objetos

– Uno de los detenidos cuenta con detenciones previas por conducir vehículos con reporte de robo

Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez lograron frustrar un robo en proceso en el interior de una bodega ubicada en la colonia Cactus, donde fueron detenidos tres hombres que presuntamente sustraían diversos objetos, la acción policial permitió evitar que los implicados escaparan, ademas de recuperar vehículos y artículos relacionados con los hechos.

La atención se originó por el reporte de un trabajador, que solicitó el apoyo de la autoridad para revisar el interior de un inmueble, luego de que su empleador le informó que había detectado la presencia de sujetos desconocidos.

De manera inmediata, los agentes se trasladaron al lugar, donde observaron forzados los accesos de una bodega, a la cual los oficiales accedieron con autorización del encargado, encontrando en flagrancia a tres hombres sustrayendo diversos objetos, quienes al verse descubiertos intentaron emprender la huida.

Sin embargo, gracias a la pronta reacción de los agentes el intento de escape fue frustrado y se logró detener a los implicados identificados como Silvestre “N”, de 27 años; Daniel “N”, de 31 años; y Ubaldo “N”, de 38 años, a quienes se les informó que serian detenidos por la presunta comisión del delito de robo a casa habitación.

Como resultado de esta oportuna intervención, también fueron asegurados tres vehículos presuntamente utilizados en los hechos: un taxi Nissan color blanco, una grúa color blanco y una motocicleta Italika color azul, así como distintos objetos y autopartes.

Posteriormente, durante la certificación médica y registro de datos en la comandancia municipal, se detectó que Daniel «N» cuenta con distintas detenciones por conducir vehículos con reporte de robo en la zona metropolitana, por lo que es considerado un presunto objetivo generador de incidencias delictivas.

Finalmente, los detenidos, junto con las unidades y objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.