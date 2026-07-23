Cortarán las uñas a hospitales privados y a las aseguradoras abusivas.

CAMINANTE

Toño Martínez

Las historias negras de cobros estratosféricos en hospitales privados por cualquier servicio, y en seguros por gastos médicos mayores que ponen mil trabas para cubrirlos llegarán a su fin, mediante reformas a diversas leyes contempladas en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados para el siguiente periodo de sesiones.

Todos conocemos casos de personas que tuvieron que vender un bien patrimonial, terreno, casa, vehículos, ranchos, o hipotecarlos para pagar cirugías o cualquier atención en clínicas particulares quedando en la ruina.

También es sabido de personas que contrataron seguros de gastos médicos mayores para ser atendidos en hospitales privados pero que, al necesitar la cobertura las empresas mediante triquiñuelas y trampas legaloides no lo pagan dejando al asegurado con deudas enormes.

La iniciativa de reformas fue presentada por el Diputado Jerico Abramo Masso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Febrero del 2025 y fue secundada por las bancadas de todos los partidos políticos.

De acuerdo con datos de la información publicada en El Economista, el presidente de la Cámara Baja, Ricardo Monreal confirmó que la iniciativa tiene un espectro de mayor profundidad además de meter al orden a hospitales privados y a las aseguradoras al incluir tasa cero en IVA (Impuesto al Valor Agregado) en facturas de gastos médicos a personas mayores de 60 años y deducir el ISR de las primas que paguen por una póliza de seguro.

Uno de las argucias de las aseguradoras para no pagar es que la persona no fue atendida por médicos de las redes con las que trabajaba lo cual quedará suprimido .

Para cerrar la pinza en el objetivo de las reforma tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) como la CONDUCEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), tendrán mayor capacidad para sancionar a hospitales privados y aseguradoras que abusen de sus clientes. En lo sucesivo y una vez que entren en vivir las reformas, los hospitales quedaron obligados a transparentar sus precios y servicios para evitar cobros desproporcionados.

Ah! y las personas que quieran cambiar de aseguradoras podrán hacerlo sin ningún cargo extra y conservando sus derechos