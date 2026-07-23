SSPC de la Capital impulsará la adopción responsable durante los viernes de Danzón en Plaza de Armas

Esta iniciativa busca promover la adopción responsable de perros y gatos rescatados

Las y los asistentes podrán conocer a los animales disponibles para adopción y acceder al módulo de vacunación

Como parte de las acciones de proximidad social y fomento al bienestar animal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, en coordinación con la Dirección de Cultura Municipal y asociaciones dedicadas al rescate animal, invita a la ciudadanía a participar en «Danzón por la Adopción: Ritmo y Huellitas», una actividad que iniciará este viernes y se realizará todos los viernes de Danzón de 17:00 a 19:00 horas en la Plaza de Armas.

Esta iniciativa busca promover la adopción responsable de perros y gatos rescatados, ofreciendo un espacio de convivencia familiar donde la música y la cultura se convierten en un puente para brindar una segunda oportunidad a los seres sintientes que esperan encontrar un hogar.

Además de disfrutar de una tarde de danzón, las y los asistentes podrán conocer a los animales disponibles para adopción y acceder al módulo de vacunación, fomentando el cuidado responsable y la salud de los animales de compañía.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital, refrenda su compromiso de fortalecer la cultura del respeto, la protección y el bienestar animal, promoviendo la participación ciudadana mediante actividades que contribuyen a construir una comunidad más solidarias.