INSTITUTO TEMAZCALLI Y FAMILIAS TRABAJAN EN LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN

* De enero a junio, el Instituto otorgó 6 mil 255 consultas externas, concretó 101 internamientos voluntarios y brindó 24 mil 703 servicios especializados.

El Instituto Temazcalli realizó la Semana Familiar con la Comunidad Terapéutica de internamiento voluntario, con actividades dirigidas a integrar a madres, padres y otros seres cercanos en los procesos de recuperación de las y los usuarios.

El director general del Instituto, René Contreras Flores, explicó que la participación familiar contribuye a lograr una atención más humana y mejores resultados, mediante terapias, dinámicas de convivencia y orientación especializada.

El modelo de rehabilitación contempla atención médica, psicológica, psiquiátrica y nutricional, además de terapias individuales y grupales. Las y los usuarios también participan en actividades físicas, deportivas y recreativas, así como en talleres de carpintería, repostería y computación para desarrollar habilidades que faciliten su reintegración social y laboral.

De enero a junio de 2026, Temazcalli otorgó 6 mil 255 atenciones en Consulta Externa de Rehabilitación, concretó 101 internamientos voluntarios y brindó 24 mil 703 servicios especializados en la Comunidad Terapéutica.