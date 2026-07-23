Gilberto Mora se convierte en el futbolista más valioso en la historia de la Liga MX

Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana, alcanzó una valoración de mercado de 25 millones de euros, con lo que se convirtió en el futbolista mexicano mejor cotizado actualmente y en el de mayor valor registrado durante su paso por la Liga MX; según la actualización del portal especializado Transfermarkt.

La cifra, equivalente a unos 28.5 millones de dólares o casi 500 millones de pesos mexicanos, representa una estimación de mercado y no el precio de una transferencia ni una cláusula de rescisión. El mediocampista ofensivo de 17 años superó los registros del francés Florian Thauvin, valuado en 17 millones de euros cuando jugaba en Tigres, y del español Sergio Canales, quien llegó a 15 millones con Monterrey.

Antes del Mundial 2026, Mora estaba cotizado en 10 millones de euros, por lo que su valor aumentó 150% después del torneo. Desde su irrupción profesional en 2024, cuando su estimación rondaba un millón de euros, su cotización se multiplicó por 25.

Su participación mundialista impulsa la valoración

El crecimiento de su valor llegó después de su actuación con la selección mexicana en la Copa del Mundo, donde el equipo avanzó hasta octavos de final. Su juventud, continuidad con Xolos y presencia con el combinado nacional lo han colocado como una de las principales promesas del futbol azteca.

Mora también desplazó como mexicano mejor valorado a futbolistas consolidados en Europa. La actualización lo ubica por encima de Santiago Giménez y Edson Álvarez, cotizados en 18 y 15 millones de euros, respectivamente.

El desempeño del juvenil ha sido relacionado con el interés de clubes como Barcelona, Liverpool, Arsenal y Borussia Dortmund. Sin embargo, hasta ahora no existe una negociación concreta para su transferencia.

La revaloración posterior al Mundial también alcanzó a otros jugadores mexicanos: Armando “Hormiga” González quedó estimado en 15 millones de euros; Erik Lira, en 14 millones; Roberto Alvarado, en 10 millones; y Raúl “Tala” Rangel, en ocho millones. Mora, no obstante, encabeza con amplia diferencia la lista de futbolistas más valiosos de la Liga MX.

Con información de López-Dóriga Digital