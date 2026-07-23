«El Mayo» a un paso de librar la cárcel de máxima seguridad: juez recomienda enviarlo a un centro médico federal

Este jueves, el juez Brian M. Cogan recomendó enviar a Ismael «El Mayo» Zambada a un centro médico federal para que enfrente la cadena perpetua impuesta el pasado lunes 20 de julio.

La propuesta formal al Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) señala que el narcotraficante sea destinado a una instalación médica federal (FMF), por su edad y problemas de salud.

La medida está contemplada para que el exlíder del Cártel de Sinaloa cumpla su condena en un entorno que disponga de la infraestructura necesaria para la atención constante de sus condiciones de salud.

Ismael «El Mayo» Zambada fue sentenciado el pasado lunes a cadena perpetua por encabezar un grupo dedicado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos a casi dos años de su detención.

La audiencia se llevó a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York y después del fallo se dio a conocer una conferencia de prensa por las autoridades estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos destacó que este narcotraficante provocó afectaciones irreparables a las familias y señaló que esta no será la última acción en contra de los cárteles mexicanos.

Las autoridades señalan también que «El Mayo» ya aceptó en su acuerdo de culpabilidad el pago de 15 mil millones de dólares, cifra mayor a los 12 mil 600 millones incautados a «El Chapo» Guzmán.

Previamente, el capo había enviado una misiva donde pedía no ser enviado a la prisión de máxima seguridad donde se encuentra recluido su compadre «El Chapo» Guzmán.

Con información de Latin Us