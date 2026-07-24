GUARDIA CIVIL ESTATAL MANTIENE DISPOSITIVOS PARA CONSTRUIR ENTORNOS MÁS SEGUROS

· En diferentes acciones, 43 personas fueron detenidas, por diversos hechos constitutivos de delito.

En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvo a 43 personas, por su presunta vinculación a la comisión de delitos contra la salud, violencia familiar, portación de armas prohibidas, robo, abuso sexual y delitos contra la seguridad de tránsito.

Derivado de los operativos de inteligencia, la corporación aseguró 1.328 kilogramos de marihuana, así como 38 dosis de “cristal”, así como 33 objetos conocidos como “ponchallantas” y siete vehículos, de los cuales dos contaban con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, trabaja con el compromiso de salvaguardar la integridad de la población, demostrando que el cambio que se vive permite continuar como una de las Entidades más seguras del país.