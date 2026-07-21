SOLEDAD VIVIRÁ GRAN FINAL DE TORNEO 4X4 CON AMBIENTE DEPORTIVO Y FAMILIAR EN LA PLAZA PRINCIPAL

* Más de 1,000 jóvenes participaron durante esta competencia organizada por el Instituto Municipal de la Juventud, como parte de la Fiesta Futbolera en Soledad de Graciano Sánchez.

Este martes, por la niche, se llevará a cabo la gran final del torneo de futbol en la mini cancha de pasto sintético 4×4 instalada en la Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez, donde tres categorías disputarán el campeonato en un ambiente de convivencia, emoción y sana competencia, como parte de las actividades impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para acercar espacios deportivos y recreativos a las familias soledenses.

El Instituto Municipal de la Juventud informó que la jornada final iniciará a las 18:00 horas con el encuentro de la categoría Infantil entre Puros Cuates vs Dep Family; posteriormente, a las 19:00 horas, se disputará la final Femenil entre Jardinería Santillán FC vs Galácticas Power, mientras que a las 20:00 horas llegará el duelo por el campeonato Varonil entre Reinso Transportes vs Crickets.

Durante el torneo que se celebró durante más de un mes, participaron 64 equipos varoniles, 32 femeniles y 16 infantiles, reuniendo a más de 100 equipos en esta cancha que se convirtió en un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias; los campeones recibirán una bolsa de premiación de 30 mil pesos para las categorías Varonil y Femenil, así como 3 mil pesos para la categoría Infantil.

La gran final contará con narración y comentaristas en vivo, además de la animación musical a cargo del Sonidero Ismael Chila La Ley de la Cumbia, quienes pondrán el ritmo para cerrar a lo grande la Fiesta Futbolera en Soledad de Graciano Sánchez, que atendió la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la convivencia, impulsar el deporte y mantener cercanos los espacios públicos para todos los sectores de la población.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez consolida el cambio que transforma, al generar actividades que promueven la integración social, el talento deportivo y la sana convivencia, reafirmando que el Gobierno escucha y atiende las necesidades de las familias soledenses.