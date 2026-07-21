Gobierno de la Capital inicia Campamento de Verano en 11 Centros de Desarrollo y Aprendizaje

Más de 800 niñas y niños participan en actividades formativas, recreativas y cívicas gratuitas impulsadas por el Ayuntamiento de San Luis Capital, con apoyo de Scouts de México y diversas dependencias municipales.

Como parte de las políticas públicas impulsadas por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para fortalecer el desarrollo integral de la niñez, el Gobierno de la Capital puso en marcha el Campamento de Verano “En tu CDA 2026”, que se desarrolla de manera simultánea en 11 Centros de Desarrollo y Aprendizaje (CDA) ubicados en distintas colonias y comunidades de la ciudad, con la participación de más de 800 niñas y niños.

Durante el arranque de actividades, el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, destacó la importancia de generar espacios seguros y accesibles durante el periodo vacacional, donde las niñas y niños puedan convivir, aprender y desarrollar nuevas habilidades mediante actividades recreativas, formativas y de integración. En el evento también participaron integrantes del Cabildo y del gabinete municipal.

El campamento cuenta con la colaboración de los Grupos Scouts de México, que aportan dinámicas enfocadas en liderazgo, valores, trabajo en equipo y convivencia, además de la participación transversal de diversas áreas del Gobierno de la Capital, entre ellas Desarrollo Económico, Servicios Municipales, Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Instancia de las Mujeres, Protección Civil Municipal, Coordinación de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Recursos Humanos y DIF Municipal.

Asimismo, instituciones como el INEGI y el Honorable Cuerpo de Bomberos participan con talleres y actividades relacionadas con prevención, cuidado del entorno, civismo y cultura ciudadana. El Gobierno de la Capital destacó que este campamento es gratuito y representa una alternativa para que las familias cuenten con espacios de formación y convivencia para sus hijas e hijos durante las vacaciones, fortaleciendo una política de atención cercana y de bienestar para la niñez potosina.