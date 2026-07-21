Ayuntamiento de SLP intensifica acciones nocturnas de limpieza integral

Personal de Imagen Urbana retiró grafiti de la plaza del Carmen, mientras brigadas de Parques y Jardines realizaron labores de limpieza en la avenida Salvador Nava

Como parte de las acciones nocturnas que implementa la dirección de Servicios Municipales del ayuntamiento de San Luis Potosí para conservar una ciudad limpia, personal de Imagen Urbana llevó a cabo el retiro de grafiti de la cantera de la plaza del Carmen, con el propósito de preservar la belleza y el valor patrimonial de uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de San Luis Capital.

De manera simultánea, en coordinación con el área de Parques y Jardines, se realizaron trabajos de limpieza general sobre la avenida Salvador Nava Martínez, reforzando el mantenimiento de una de las principales vialidades de la ciudad.

La dependencia municipal informó que estas labores forman parte del trabajo permanente que se realiza todos los días, sin importar la hora, para mantener a San Luis Capital en las mejores condiciones y brindar una mejor imagen urbana a habitantes y visitantes.