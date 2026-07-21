DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD DESLUMBRA EN EL “SUMMER CAMP 2026” INCLUSIVO 

• Con actividades sensoriales, recreativas y deportivas bajo temática hawaiana, el DIF Municipal promueve un verano de inclusión, empatía y aprendizaje para niñas, niños y adolescentes.

Con una respuesta que superó la expectativa inicial, el campamento “Summer Camp 2026” organizado por la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 2, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, ya cuenta con 51 participantes con y sin discapacidad, rebasando el cupo objetivo de 50 niñas, niños y adolescentes; el programa se desarrolla todos los viernes de julio y agosto en un horario de 9:00 a 12:00 horas, con actividades recreativas, sensoriales y deportivas con una temática hawaiana que promueve la convivencia, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades.

Bajo el liderazgo de la Presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, el organismo continúa generando espacios de inclusión y desarrollo para la niñez soledense, promoviendo la convivencia entre participantes con y sin discapacidad a través de actividades recreativas y formativas. Este esfuerzo responde a la visión social del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener un gobierno cercano a las familias y comprometido con la igualdad de oportunidades para todas y todos.

La encargada de la UBR 2, Vianey Yizel Carvajal Castillo informó que la respuesta ciudadana ha sido muy favorable desde el arranque del campamento el pasado 17 de julio, pues el campamento también integra a niñas y niños sin discapacidad con el objetivo de fomentar desde la infancia valores como la empatía, el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo una cultura de inclusión dentro y fuera de los espacios de rehabilitación.

“Nuestro cupo objetivo era de 50 participantes y actualmente ya tenemos 51 niñas y niños activos en el campamento; aun así, si llegan más personas interesadas, con gusto seguiremos recibiéndolas porque el objetivo es incluir a todos», señaló; agregó que las actividades están diseñadas para fortalecer habilidades motrices, cognitivas, sociales y emocionales, especialmente en niñas y niños con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, discapacidad visual y auditiva.

Durante la inauguración se realizaron activaciones físicas, talleres creativos tropicales, elaboración de máscaras y collares hawaianos, además de dinámicas de estimulación sensorial, el programa continuará con actividades como “Científicos en acción”, “Viernes palomero”, el “Rally de colores” y salidas recreativas a DinoJump, al Museo Laberinto y un espectáculo de “Circo a la carta”, concluyendo con un día de convivencia en un balneario.

Con ello, el DIF de Soledad refrenda su compromiso de construir un municipio más humano, empático e incluyente para todas las familias.