CON PARTICIPANTES NACIONALES E INTERNACIONALES, SOLEDAD RECIBE LA PRIMERA ETAPA DEL GRAN PREMIO JUNIOR BIKE 2026

* El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez participa en la logística, seguridad y acondicionamiento del circuito para recibir la primera etapa, con competidores nacionales e internacionales.

La novena edición del Gran Premio Junior Bike llegará este viernes 24 de julio a Soledad de Graciano Sánchez, consolidando al municipio como sede de uno de los eventos infantiles y juveniles de ciclismo más importantes del país, con una expectativa de participación de más de 500 competidores provenientes de 20 entidades federativas y de cinco países; la realización de esta competencia cuenta con el respaldo y coordinación de diversas áreas municipales para garantizar condiciones óptimas de seguridad, movilidad e infraestructura para deportistas, familias y visitantes.

El circuito de la primera etapa que se realizará en este municipio, tendrá como salida y meta la Presidencia Municipal y recorrerá las avenidas Miguel Hidalgo, carretera a Matehuala y Benito Juárez, para completar un trayecto urbano de dos kilómetros y medio que pondrá a prueba la velocidad y destreza de las y los participantes; estas acciones forman parte de la visión impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer el deporte, promover estilos de vida saludables y acercar eventos de alto nivel a las familias soledenses, como parte del cambio que transforma.

El coordinador de Deporte Municipal, Hugo Esquivel Montoya destacó que la competencia representa una oportunidad para que las nuevas generaciones del ciclismo nacional e internacional demuestren su talento en un escenario seguro y bien organizado. “Soledad se honra en recibir nuevamente la primera etapa del Gran Premio Junior Bike, el circuito está diseñado para ofrecer seguridad y un gran espectáculo deportivo, y todas las dependencias municipales se han sumado para para ofrecer un circuito en óptimas condiciones y una experiencia segura para competidores y familias”, expresó.

Para garantizar el desarrollo seguro de la jornada, la Guardia Civil Municipal implementará un operativo especial desde las 5 de la mañana del viernes, con la participación de alrededor de 40 elementos, 10 motocicletas, ocho patrullas y la cobertura de 37 puntos estratégicos sobre carretera Matehuala, avenida Juárez y cruces vehiculares.

El comandante Víctor Aristarco Serna Piña informó que habrá cierres temporales en las avenidas Juárez e Hidalgo, así como vigilancia permanente en los cruces vehiculares para proteger a las y los ciclistas. “La instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz es brindar seguridad total a este evento deportivo, tendremos presencia antes, durante y después de la competencia para proteger a cada participante y a las familias asistentes”, señaló.

Con ello, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el deporte y mantenerse cerca de la población mediante actividades que fortalecen la convivencia y proyectan a Soledad de Graciano Sánchez a nivel nacional e internacional.