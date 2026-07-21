EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO MANTIENE FINANZAS SANAS EN ADMINISTRACIÓN ESTATAL

* El Segundo Informe Trimestral 2026 confirma un manejo responsable de los recursos públicos que permite destinar más inversión a infraestructura, seguridad, salud, educación, programas sociales y servicios para las cuatro regiones.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el manejo responsable y transparente de las finanzas públicas permite que cada peso de las y los potosinos se convierta en resultados concretos, con más obras, infraestructura, seguridad, salud, educación, programas sociales y servicios que mejoran la vida de las familias en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con el Segundo Informe Trimestral 2026, presentado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), al cierre del primer semestre del año el Estado registró ingresos superiores a los obtenidos en el mismo periodo de 2025, lo que fortalece la capacidad financiera para mantener el ritmo de inversión pública y dar continuidad a proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo de San Luis Potosí.

“El verdadero cambio en las finanzas públicas consiste en administrar con responsabilidad cada peso para regresarlo a la gente en obras, seguridad, salud, educación, infraestructura y mejores servicios. Hoy las y los potosinos pueden ver que sus recursos se invierten donde realmente hacen la diferencia”, expresó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, destacó que la disciplina financiera, la eficiencia recaudatoria y el ejercicio responsable del gasto han permitido mantener finanzas estatales sólidas, garantizando la viabilidad de los proyectos prioritarios del Gobierno del Estado y una administración que responde con resultados a las necesidades de la población.

El Gobierno del Estado reiteró que continuará privilegiando el uso eficiente de los recursos públicos, con una política financiera responsable que permita seguir construyendo infraestructura, ampliar los servicios públicos, mantener las inversiones en seguridad y salud, además de consolidar programas que generen más oportunidades y desarrollo para las familias potosinas.