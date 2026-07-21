GOBIERNO DEL ESTADO GRADÚA A 249 NUEVOS DOCENTES

* Egresadas y egresados de Educación Preescolar y Primaria concluyeron su preparación profesional en la Becene para incorporarse a la enseñanza de nuevas generaciones.

Un total de 249 estudiantes de las licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene) concluyó su formación profesional correspondiente al ciclo escolar 2025–2026, durante una ceremonia realizada en el Teatro de la Paz.

Este resultado forma parte del respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la preparación de docentes con vocación, conocimientos y herramientas para atender los retos educativos de San Luis Potosí y contribuir a la formación de niñas y niños.

Durante la ceremonia, el director general del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, reconoció el esfuerzo, la disciplina y la responsabilidad de las y los egresados, quienes próximamente podrán incorporarse a las aulas y acompañar el aprendizaje de nuevas generaciones.

La generación concluye una etapa decisiva de su preparación y asume el compromiso de ejercer la docencia con sentido humano, inclusión y responsabilidad, aportando sus conocimientos al desarrollo educativo de las cuatro regiones del estado.