SEGURIDAD ALIMENTARIA LLEGA CASA POR CASA A LOS 59 MUNICIPIOS

* Cada 45 días, cerca de 60 mil paquetes con productos básicos y de limpieza son entregados directamente en los hogares de las cuatro regiones.

El Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona mantiene la distribución casa por casa del programa Seguridad Alimentaria en los 59 municipios de San Luis Potosí, con entregas programadas cada 45 días para apoyar directamente la economía de las familias potosinas.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza, informó que cada paquete incluye productos básicos como azúcar, arroz, frijol y leche, además de artículos de limpieza como jabón en polvo, jabón en barra, limpiador y cloro.

Las rutas de distribución ya han llegado a municipios como Villa de Reyes, Ciudad Valles, Cedral, Villa de Ramos, Cerritos, Coxcatlán, Guadalcázar y la capital potosina. También se realizan entregas en Ciudad Fernández, Xilitla y Salinas, mediante brigadas que recorren directamente los hogares.

En la etapa restante se atenderá a familias de Matlapa, Tamasopo, Villa de Guadalupe, Tanlajás, Santo Domingo, Ciudad del Maíz, Santa Catarina, Venado, Huehuetlán y Villa de la Paz, hasta completar la entrega de alrededor de 60 mil paquetes en las cuatro regiones del estado.