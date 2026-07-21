Invita Gobierno de la Capital a usar correctamente estacionamientos exclusivos para motos

Fundamental el reordenamiento vial como parte del programa «Centro Histórico, Corazón de San Luis».

El estacionarse en los lugares correctos sí hace la diferencia y coadyuva en el mejoramiento de la movilidad.

Como parte del programa «Centro Histórico, Corazón de San Luis» implementado por el Gobierno de la Capital, se invita a las y los motociclistas a ocupar los lugares exclusivos de estacionamiento como parte del reordenamiento en el primer cuadro de la ciudad.

Asimismo, se pide a automovilistas respetar estos lugares y no obstaculizar el acceso, todo ello para mantener el orden, liberar las banquetas y mejorar la movilidad en la zona Centro.

De ahí que el primer sitio exclusivo para estacionar motocicletas se ubica en avenida Damián Carmona, entre las calles de Mariano Arista y Álvaro Obregón; y el segundo se localiza en Hermenegildo Galeana esquina Pedro Vallejo.

El Gobierno Municipal de San Luis Capital reafirmó que el estacionarse en el lugar correcto hace la diferencia, por ello la relevancia del uso correcto de estos sitios, pero también de que el resto de la población respete y permita el acceso sin problemas.

Finalmente, se dio a conocer que a través de «Centro Histórico, Corazón de San Luis» se continuará con el rescate, rehabilitación y embellecimiento del perímetro “A” de esta zona, con acciones que se incluyen bacheo, reforestación, rehabilitación de espacios públicos, alumbrado táctico y por supuesto, el ordenamiento vial.