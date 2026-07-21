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AYUNTAMIENTO

Retira Interapas 80 kilos de basura de drenaje en Carranza

By Redacción
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miércoles, julio 22, 2026

  • La intervención se realizó el fin de semana entre las calles Alfredo M. Terrazas y Avanzada, donde se atendió el escurrimiento de agua residual.

SLP.- Trabajos preventivos de limpieza realizados por INTERAPAS, permitieron eliminar un escurrimiento de agua residual en la avenida Venustiano Carranza esquina con Alfredo M. Terrazas, en el barrio de Tequisquiapan.

Durante la atención realizada el fin de semana, el personal del organismo extrajo aproximadamente 80 kilogramos de basura y lodos acumulados en la red sanitaria, residuos que obstruían el paso del agua y provocaban el brote. Con estas acciones se restableció el funcionamiento normal del drenaje.

Para asegurar que el problema no vuelva a presentarse, el personal del organismo mantendrá el monitoreo de la zona y verificará el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

INTERAPAS hace un llamado a no tirar basura en la vía pública ni depositar residuos en el drenaje, ya que estas acciones generan taponamientos y escurrimientos de aguas residuales, especialmente durante la temporada de lluvias.

Los reportes por fugas, drenajes tapados o escurrimientos pueden realizarse a ACUATEL 444 123 6400, mediante Fuga Cero al 444 301 8874 o a través de las redes sociales oficiales de INTERAPAS.

 

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