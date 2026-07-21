Entrega Alcalde Galindo nueva cancha multifuncional y premia a campeones de GolPara

Enrique Galindo inauguró el espacio deportivo en Arboledas de Jacarandas y reconoció a los equipos ganadores del torneo que promovió el deporte, la convivencia y la integración social durante el Mundial 2026.

Con la entrega de la nueva cancha multifuncional del fraccionamiento Arboledas de Jacarandas, en la zona norte de la ciudad, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirmó el compromiso de su administración de recuperar y crear espacios públicos para el deporte, la recreación y la integración de las familias. El nuevo espacio beneficia de manera directa a habitantes de al menos seis colonias y fraccionamientos del sector, donde de forma permanente se desarrollan actividades deportivas, recreativas y de convivencia comunitaria.

Durante el evento, el Presidente Municipal también encabezó la premiación de los equipos ganadores del torneo GolPara. Enrique Galindo destacó que el Mundial de Futbol 2026 dejó importantes beneficios para San Luis Capital, entre ellos una mayor derrama económica, la convivencia entre las familias y la unión de la afición en torno al deporte. Señaló que, aprovechando ese ambiente, el Gobierno de la Capital llevó torneos y actividades deportivas a distintas colonias para acercar el futbol a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de impulsar la recuperación de espacios públicos para su práctica.

El Alcalde reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia para ofrecer a la juventud alternativas de desarrollo mediante el deporte, alejándola de las adicciones y de conductas que puedan afectar su salud y su proyecto de vida. Agregó que la rehabilitación de espacios deportivos y la organización de torneos comunitarios continuarán para fortalecer el tejido social y generar más oportunidades para la niñez y la juventud potosina.

El torneo GolPara reunió a decenas de participantes en las categorías de 8 a 10, 12 a 15, 16 a 20 y 21 a 29 años, quienes compitieron por premios en efectivo para campeones y subcampeones. Los encuentros se realizaron tanto en la cancha instalada en Plaza del Carmen como en diversas colonias de la ciudad. En representación de los equipos participantes, Andrés Segura Soto, entrenador del conjunto Cobras, campeón de la categoría de 8 a 10 años, agradeció al Gobierno de la Capital por impulsar este tipo de iniciativas, al señalar que fomentan la competencia sana, el compañerismo y la convivencia entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de distintos sectores de la ciudad.