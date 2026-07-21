MUNICIPIO DE SOLEDAD INTENSIFICA LIMPIEZA DE ÁREAS RECREATIVAS, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

– El Ayuntamiento realizó, en estos días, trabajos integrales en el Área Recreativa de Avenida Providencia y de La Lomita.

Con el objetivo de mantener espacios públicos limpios, seguros y dignos para las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales y el área de Imagen Urbana, realizó este día labores de limpieza general en el área recreativa de Avenida Providencia, con acciones de barrido, deshierbe, retiro de maleza, ramas y residuos, a fin de fortalecer la imagen urbana y las condiciones de convivencia de este punto de encuentro comunitario.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de atención cercana a la ciudadanía que impulsa el Gobierno Municipal para mejorar el entorno y elevar la calidad de vida de la población; los trabajos se desarrollan por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido mantener una presencia constante en colonias, avenidas y áreas recreativas para garantizar espacios ordenados y funcionales para todas y todos.

La dependencia municipal informó que, a lo largo de la última semana, también se intervinieron el área verde del fraccionamiento San Lorenzo; los camellones centrales de las avenidas Rivas Guillén Norte, en el tramo de Miguel Blanco Estrada a Reforma Agraria, y Real Providencia; el área recreativa de la colonia Hacienda San Miguel; el camellón central de Avenida Santa Martha, de Santa Catalina a Santa Lucía en la colonia Santa Mónica; así como la calle Mezquite esquina con Acacias, en la colonia Alcatraces, donde se realizaron labores de barrido, deshierbe, recolección de maleza y residuos, además de trabajos de pintura en algunos puntos.

En atención a la solicitud de las familias del fraccionamiento María Teresa, se realizaron trabajos de mantenimiento en las canchas deportivas del sector, con acciones de poda, limpieza, pintura, barrido y rehabilitación general; estos trabajos

trabajos forman parte del proceso de recuperación integral de este espacio, con el objetivo de brindar áreas más dignas y funcionales para la convivencia de la población.

Con estas jornadas integrales, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la población mediante servicios públicos eficientes y cercanos, favoreciendo entornos más seguros, limpios y ordenados para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias de todo el municipio, como parte del cambio que transforma y del trabajo permanente que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.