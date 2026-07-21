OPERATIVO “OBRERO SEGURO” DE LA GCM DE SOLEDAD PERMITE DETENCIÓN DE PRESUNTO ASALTANTE EN CABECERA MUNICIPAL

– La inmediata respuesta policial permitió la detención de Francisco “N”, señalado de intimidar a trabajadores que esperaban la llegada de su transporte, esta madrugada.

En atención a un reporte ciudadano y como resultado de las labores del operativo “Obrero Seguro” que se implementa en zonas de abordaje y traslado de personal, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez lograron detener a Francisco “N”, quien fue señalado de presuntamente intentar asaltar a trabajadoras y trabajadores de la Zona Industrial utilizando un objeto de plástico y un arma blanca.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes 21 de julio, en la calle Niños Héroes e intersección Benito Juárez, donde aproximadamente 10 personas esperaban el transporte que los traslada a la Zona Industrial, cuando alertaron a los oficiales que patrullaban el sector, sobre un sujeto que los intimidó presuntamente utilizando un objeto o réplica de arma para intentar despojarlos de sus pertenencias.

De inmediato los agentes municipales, desplegaron una búsqueda que permitió ubicar a pocos metros del lugar a un individuo que coincidió con las características proporcionadas por los afectados.

Mediante un acto de molestia, a esta persona se le realizó una revisión preventiva, asegurándole en posesión de un arma blanca, así como un objeto de plástico que simulaba una arma de fuego, por lo que en ese momento fue informado que sería detenido por la posible comisión del delito portación de arma prohibida.

Luego de ser trasladado para su certificación médica en la comandancia municipal, este sujeto finalmente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se desarrollarán las diligencias correspondientes.

La Guardia Civil de Soledad refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad de todas y todos los trabajadores del municipio mediante acciones operativas como “Obrero Seguro”, estrategia permanente de vigilancia y proximidad social que fortalece con presencia policial en puntos de abordaje y descenso de personal, con el objetivo de prevenir delitos y dar una respuesta inmediata a cualquier situación de riesgo.