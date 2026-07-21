ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CONSTRUYE ENTORNOS MÁS SEGUROS EN LA ENTIDAD

• En los municipios de San Luis Potosí y Ciudad Valles fueron detenidos objetivos prioritarios presuntamente vinculados con actividades de narcomenudeo.

Como resultado de los despliegues permanentes de la Estrategia Integral de Seguridad, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron en la capital potosina y en Ciudad Valles a tres personas consideradas objetivos prioritarios por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo.

En una primera intervención, en la capital potosina, la GCE detuvo a Sergio «N», de 33 años de edad, identificado como presunto integrante de una célula delictiva, a quien se le aseguraron dosis de la droga sintética conocida como «cristal», un arma de fuego, un cargador, cartuchos útiles, 10 artefactos conocidos como «ponchallantas» y el vehículo en el que se desplazaba.

De manera paralela, en el municipio de Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Mario «N», de 29 años, y a Juan «N», de 23 años, a quienes se les aseguraron dosis de marihuana y de «cristal», 22 artefactos conocidos como «ponchallantas» y un documento con diversas anotaciones que será analizado como parte de las investigaciones.

Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, trabaja para preservar la tranquilidad de las familias potosinas, con resultados que demuestran el cambio que se vive diariamente en San Luis Potosí.