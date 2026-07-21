El secretario de Salud de EE.UU. asegura que el brote de ciclosporiasis “está bajo control”

El secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., aseguró este martes que el actual brote de ciclosporiasis, que ha afectado a más de mil 600 personas en el país, está “bajo control”.

“El brote está bajo control. Hemos llevado a cabo un análisis forense exhaustivo, un análisis forense epidemiológico, y hemos identificado el origen del brote. Nosotros, junto con las empresas implicadas, hemos puesto en marcha una retirada del producto”, explicó el secretario de Salud en una rueda de prensa sobre el programa de salud federal Medicaid.

Sin embargo, las palabras de Kennedy llegan después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se retractara sobre la detección positiva de cyclospora —parásito que provoca la enfermedad y que aparece en cultivos que entran en contacto con materia fecal— en una muestra de lechuga iceberg producida por la subsidiaria de la estadounidense Taylor Farms en México, que ordenó la semana pasada una retirada a gran escala de productos afectados.

“Debido a la complejidad que conlleva la detección de Cyclospora, los expertos de laboratorio de la FDA volvieron a examinar los resultados de la muestra y concluyeron que el hallazgo no representa una amplificación real, por lo que debe considerarse un falso positivo”, explicó la agencia en un comunicado.

En cualquier caso, la FDC ha subrayado que se mantiene la retirada de todo producto de Taylor Farms que incluya lechuga iceberg cultivada en México, en total, 35 productos distribuidos en 27 estados de EE.UU. entre el 29 de junio y el 16 de julio.

El positivo fue originalmente detectado el 18 de julio en el tipo de lechuga iceberg que Taylor Farms suministra a restaurantes de la cadena Taco Bell, ligada a un gran número de las personas que han resultado infectadas por el parásito, que provoca diarrea severa, entre otros síntomas.

La empresa recomienda a los consumidores que hayan comprado productos incluidos en la lista que los desechen de inmediato y no los consuman, e insta a aquellos que presenten problemas de salud a consultar a su médico y también llamar a su número de atención al cliente en Estados Unidos (855-455-0098) para consultar cualquier duda.

Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que se han confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis en 34 estados de EE.UU. desde el pasado 1 de mayo, con más de 5 mil 100 casos sospechosos adicionales bajo investigación y 141 hospitalizaciones.

Estos casi 7 mil casos confirmados o sospechosos del parásito supondrían 27 veces más con respecto al mismo lapso del año pasado, según los CDC.

Con información de EFE.