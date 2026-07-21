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DEPORTES

Cruz Azul tiene regreso de campeón al Estadio Azteca al ganar por remontada a Puebla

By Agencias
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Ebere fue el héroe. Créditos: @CruzAzul
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miércoles, julio 22, 2026

La Máquina empezó cuesta arriba, pero los goles de Luka Romero y Cristian Ebere, cerca del final, permitieron su segundo triunfo del Apertura 2026 (2-1).

Cruz Azul tuvo un regreso de campeón esta noche al Estadio Azteca, luego de derrotar por remontada al Puebla en duelo adelantado de la Jornada 2 del Apertura 2026 (2-1).

Luego de un inicio cerrado, los camoteros se adelantaron antes de la media hora con un obús de zurda de Fernando Monárrez a las afueras del área que superó a Kevin Mier.

La Máquina no bajó los brazos y antes del descanso igualó la cuenta con un cabezazo de Luka Romero.

El segundo tiempo tuvo un inicio cerrado.}

Los cementeros se hicieron del dominio, aunque su rival se defendía con autoridad.

No obstante, cerca del final (82′), el nigeriano Cristian Ebere firmó el tanto de la victoria tras una gran jugada colectiva y la sistencia de Paradela.

El monarrca del balompié nacional marcha en la cima general con paso perfecto (seis puntos).

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Con información de Latin Us

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