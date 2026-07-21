Cruz Azul tiene regreso de campeón al Estadio Azteca al ganar por remontada a Puebla

Cruz Azul tuvo un regreso de campeón esta noche al Estadio Azteca, luego de derrotar por remontada al Puebla en duelo adelantado de la Jornada 2 del Apertura 2026 (2-1).

Luego de un inicio cerrado, los camoteros se adelantaron antes de la media hora con un obús de zurda de Fernando Monárrez a las afueras del área que superó a Kevin Mier.

¡Aquí está el CAÑONAZO que adelantó a La Franja! 🎽💥 Muy buen gol de Monárrez. ⚽pic.twitter.com/6fYRI3e1Yb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 22, 2026

La Máquina no bajó los brazos y antes del descanso igualó la cuenta con un cabezazo de Luka Romero.

El segundo tiempo tuvo un inicio cerrado.}

Los cementeros se hicieron del dominio, aunque su rival se defendía con autoridad.

No obstante, cerca del final (82′), el nigeriano Cristian Ebere firmó el tanto de la victoria tras una gran jugada colectiva y la sistencia de Paradela.

¡Qué afinada anduvo La Máquina en este JUGADÓN! 😤 Aquí les dejo el segundo tanto del @CruzAzul en la noche. Golazo colectivo finalizado por Ebere. 🚂💙#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #CAZPUE | #AP26pic.twitter.com/52rzjXfZpH — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 22, 2026

El monarrca del balompié nacional marcha en la cima general con paso perfecto (seis puntos).

Con información de Latin Us