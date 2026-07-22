No hay propiedades a nombre de “El Mayo” aseguradas en México, afirma García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó este miércoles que el gobierno mexicano no ha incautado propiedades en el país que estén a nombre de Ismael «El Mayo» Zambada.

En la conferencia matutina desde el Estado de México, el funcionario indicó que aunque no hay bienes que estén directamente a su nombre, se han congelado cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y asegurado inmuebles ligados al narcotráfico.

«A nombre de él —’El Mayo’—específicamente, no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas e inmuebles», declaró a la prensa.

García Harfuch aseguró que presentará información sobre las cifras de los recursos incautados a cada una de las organizaciones criminales en el país.

Sobre la posibilidad de que el líder del Cártel de Sinaloa pueda purgar en México parte de su condena de cadena perpetua dictada en Estados Unidos, el secretario sólo acotó: «ya tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición».

Ismael «El Mayo» Zambada fue sentenciado este lunes por el juez Brian M. Cogan a cadena perpetua por encabezar un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a Estados Unidos.

Además de la sentencia penitenciaria, al narcotraficante mexicano se le decomisarán 15 mil millones de dólares; hasta el momento, el gobierno de México o ha confirmado si pedirá alguna fracción de este monto.

Con información de Latin Us