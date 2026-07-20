GUARDIA CIVIL MUNICIPAL DE SOLEDAD ARRANCA EL CAMPAMENTO “PEQUEÑOS GUARDIANES 2026”

* El programa inició con 95 niñas y niños de Valle de San Isidro y recorrerá cinco colonias del municipio con actividades gratuitas de aprendizaje, recreación y formación ciudadana.

Con una ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional y honores al Lábaro Patrio, este lunes inició el campamento de verano “Pequeños Guardianes 2026”, organizado por la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, con la participación de 95 niñas y niños del fraccionamiento Valle de San Isidro, quienes durante esta semana vivirán actividades recreativas, educativas y formativas enfocadas en el fortalecimiento de valores, la cultura de la prevención y la sana convivencia.

El programa continuará durante las próximas seis semanas con niñas y niños de distintas colonias del municipio: del 27 al 31 de julio en San Francisco de Asís; del 3 al 7 de agosto en Hogares Populares Pavón; del 10 al 14 de agosto en la colonia Constancia; del 17 al 21 de agosto en San Felipe y concluirá del 24 al 28 de agosto con hijas e hijos del personal operativo de la corporación; acercando espacios seguros de aprendizaje y recreación a las familias, siguiendo la visión de cercanía social del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

En representación del Presidente Municipal, el Secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, dio la bienvenida a las y los participantes y destacó que este campamento representa una inversión en el futuro de Soledad: “Hoy damos inicio a una actividad que refleja el compromiso de nuestro Gobierno Municipal con la formación de mejores ciudadanos desde la infancia. ‘Pequeños Guardianes’ es mucho más que un campamento, es un espacio para aprender valores, fortalecer la cultura de la prevención, fomentar el respeto y construir lazos de confianza entre la niñez y quienes trabajan diariamente por la seguridad de nuestro municipio”.

Durante el arranque, las y los pequeños recibieron un kit integrado por gorra y playera de la Guardia Civil Municipal; a nombre de las y los participantes, la niña Renata Sarahí Rincón Calzada agradeció esta iniciativa al expresar: “Gracias a la Guardia Civil Municipal por el campamento que nos brindan a los niños”.

A lo largo del programa, disfrutarán de visitas al Museo del Ferrocarril, instalaciones de la SEDENA, el Aeropuerto internacional «Ponciano Arriaga», áreas de Bomberos, parques temáticos y centros recreativos, además de talleres, actividades deportivas y dinámicas de integración.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece el tejido social desde la infancia y reafirma el cambio que transforma, impulsado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para construir un municipio más seguro, participativo y cercano a las familias.