TRUCK MEET SOLEDAD 2026 DEJA POSITIVO IMPACTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

– A través de la Dirección de Turismo, el Gobierno Municipal respaldó la organización de este evento que reunió a miles de familias nacionales, con actividades extremas, únicas en su tipo.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, respaldó la realización del Truck Meet Soledad 2026 este fin de semana, en Rancho Don Kiro, evento que reunió a clubes y participantes de distintos estados del país y atrajo a miles de visitantes, consolidándose como una plataforma para promover el turismo de aventura y fortalecer la actividad económica del municipio.

La jornada incluyó exhibiciones de vehículos todo terreno, demostraciones de razers y actividades recreativas que permitieron la convivencia familiar y la llegada de visitantes de entidades como Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila e Hidalgo, reflejando el alcance regional del evento y el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para posicionar a Soledad como un municipio atractivo para el turismo y la recreación.

En representación del Gobierno Municipal, el director de Cultura y Turismo, Felipe Cárdenas Quibrera, entregó un reconocimiento a Juan Gómez Kiro, presidente del Comité Organizador, por su contribución al desarrollo de actividades que fortalecen la oferta turística y generan oportunidades para el comercio y los servicios locales. “Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando eventos que acerquen a las familias, atraigan visitantes y permitan que el desarrollo económico llegue a más sectores de la población”, destacó el funcionario municipal.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, escuchar las iniciativas que benefician a la comunidad y promover eventos que proyecten a Soledad de Graciano Sánchez como un destino competitivo en la región, generando bienestar y oportunidades para las familias soledenses