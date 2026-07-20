Gobierno de la Capital mejora la imagen urbana de la Plaza de El Carmen con acciones integrales

Diversas áreas municipales realizaron trabajos integrales de mantenimiento, rehabilitación y conservación dentro del programa Centro Histórico, Corazón de San Luis, para fortalecer la imagen urbana y preservar el patrimonio de la ciudad.

El Gobierno de la Capital realizó la edición 609 del programa Capital al 100 en la Plaza de El Carmen, donde distintas áreas municipales llevaron a cabo acciones integrales para mejorar este espacio emblemático del Centro Histórico y fortalecer su conservación como punto de encuentro para las familias potosinas y visitantes. La Secretaria General del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre, destacó el trabajo coordinado de las dependencias municipales para mantener espacios públicos dignos, seguros y funcionales.

La funcionaria resaltó que este mismo recinto fue sede recientemente de actividades mundialistas que concluyeron con saldo blanco y una estrategia eficiente de limpieza y atención operativa, resultado del trabajo conjunto entre las áreas municipales y la participación responsable de la ciudadanía. Señaló que la Plaza de El Carmen representa parte fundamental de la identidad histórica, cultural y turística de San Luis Capital.

Como parte de las acciones del programa Centro Histórico, Corazón de San Luis, cuadrillas municipales realizaron labores de mantenimiento de jardines, faldeo de árboles, pintura de postes, retiro de residuos, supervisión de actividades comerciales y trabajos iniciales para la rehabilitación de la fuente, además de acciones para recuperar piezas de cantera y conservar elementos arquitectónicos del espacio.

En esta intervención participaron la Unidad de Gestión del Centro Histórico, las direcciones de Servicios Municipales, Gestión Ecológica y Manejo de Residuos y Obras Públicas, que mantienen una estrategia permanente para mejorar la imagen urbana y preservar el patrimonio de San Luis Capital. Con estas acciones, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de recuperar espacios públicos, fortalecer el Centro Histórico y ofrecer mejores entornos para habitantes y visitantes.