Se puso en marcha el Campamento Municipal Inclusivo de Verano 2026 

En coordinación con el DIF Municipal, la Dirección de Deporte arrancó con el Campamento de Verano 2026 que brinda esparcimiento y activación física a cientos de pequeños.

San Luis Potosí. –La Dirección de Deporte Municipal del Gobierno de la Capital en Coordinación con el Sistema Municipal DIF, pusieron en marcha el Campamento Inclusivo de Verano 2026, que tiene como sede el Centro Deportivo Capricornio.

El inicio de este campamento contó con un acto protocolario para dar la bienvenida a los niños asistentes, además de realizar la entrega de las playeras oficiales de la presente edición, la número 5.

En el evento se dieron cita, el Director de Deporte Municipal Luis Fernando Alonso Molina, así como Laura Rosillo Rodríguez, Coordinadora de Deporte Adaptado y Juan Carlos Sánchez Berrones, Coordinador de Inclusión del Sistema Municipal DIF.

Fue precisamente el titular del deporte en la ciudad Luis Fernando Alonso, quien dio las palabras de bienvenida a los asistentes y de paso agradeció a los padres de familia el confiar a sus pequeños en este Campamento Inclusivo donde se toma en cuenta a niños con y sin discapacidad.

El director de Deportes añadió que se cuenta con instructores capacitados para atender, pero sobre todo generar un desarrollo integral para los pequeños, quienes podrán disfrutar de las actividades programadas para ellos.

Posteriormente se realizó la entrega simbólica de las playeras que portarán los pequeños, los cuales reciben indumentaria conmemorativa a la quinta edición del Campamento.

El acto protocolario concluyó con las palabras de Juan Carlos Sánchez Berrones, quien enfatizó la importancia de este Campamento para niños con y sin discapacidad, los cuales podrán disfrutar de actividades múltiples hasta el 7 de agosto próximo con horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, donde además tendrán visitas guiadas a empresas, así como mucha diversión. El titular de la coordinación de inclusión del DIF Municipal fue el encargado de realizar la declaratoria inaugural para dar paso así a la fotografía oficial, que abrió con la primera jornada del campamento 2026.