Fortalece Gobierno de la Capital la Red de Aliadas Con Nosotras con el taller “Construyendo Redes que Transforman”

La actividad impulsa la creación de redes de apoyo comprometidas con el desarrollo y el bienestar de las mujeres de San Luis Capital.

Como parte del seguimiento a las acciones impulsadas por la Red de Aliadas Con Nosotras, el Gobierno de la Capital, a través de la Instancia Municipal de las Mujeres, llevó a cabo el taller “Construyendo Redes que Transforman”, un espacio diseñado para fortalecer los vínculos entre sus integrantes mediante experiencias de aprendizaje, diálogo y colaboración.

El objetivo de esta actividad fue favorecer el conocimiento mutuo, la comunicación, el trabajo colaborativo y la construcción de acuerdos entre las participantes, promoviendo la consolidación de una red de mujeres comprometidas con la prevención de la violencia, el desarrollo y el bienestar de otras mujeres.

Durante la jornada, las asistentes participaron en diversas dinámicas orientadas a fortalecer el sentido de comunidad y el intercambio de experiencias, convencidas de que el trabajo colaborativo y la creación de lazos de apoyo generan oportunidades que transforman vidas e impulsan el desarrollo personal, profesional y comunitario.

La Red de Aliadas Con Nosotras se ha consolidado como un espacio de colaboración entre mujeres que, desde distintos ámbitos como el sector empresarial, educativo y de la sociedad civil organizada, contribuyen a construir entornos más seguros e igualitarios, refrendando su compromiso con la promoción de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de las redes de apoyo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el presidente Enrique Galindo Ceballos reafirma su respaldo con las mujeres de San Luis Capital, impulsando estrategias que fortalecen la participación comunitaria, el liderazgo y la construcción de una sociedad libre de violencia.