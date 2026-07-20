GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS COORDINAN ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA SALUD

* Alcaldes, alcaldesas y autoridades estatales acordaron acciones para fortalecer la prevención del cáncer de mama, mantener el control del sarampión, reducir el dengue y ampliar las jornadas de vacunación.

Con el objetivo de consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de salud pública, la titular de los Servicios de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz, y la directora de los Servicios de Salud, Elizabeth Dávila Chávez, encabezaron la Reunión Estatal de la Red Potosina de Municipios por la Salud, realizada en Ahualulco del Sonido 13.

La secretaria de Salud reconoció el compromiso de alcaldes, alcaldesas, representantes municipales y de las diputadas Frinné Azuara Yarzábal y Dulcelina Sánchez de Lira para trabajar de manera conjunta con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, el combate a enfermedades zoonóticas, las campañas permanentes de vacunación, así como en las acciones que permitieron contener el brote de sarampión y disminuir los casos de dengue.

El presidente de la Red Potosina de Municipios por la Salud y alcalde de Villa de Reyes, Ismael Hernández Martínez, destacó que el trabajo coordinado entre los municipios ha permitido compartir experiencias exitosas y aplicar estrategias preventivas con mejores resultados para las familias potosinas.

Durante la reunión, el alcalde anfitrión, Federico Monsiváis Rojas, presentó como caso de éxito la construcción de un refugio para perros en situación de abandono, además del trabajo coordinado con la Jurisdicción Sanitaria No. III para campañas de esterilización y vacunación antirrábica. Por su parte, la alcaldesa de Charcas, Marisol Nájera Alba, expuso el programa Cero Tolerancia Vial, que ha contribuido a reducir la incidencia de accidentes en ese municipio.