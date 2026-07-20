EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO EXIGE TRABAJO INCESANTE Y SIN DISTRACCIONES: J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ

* El secretario General de Gobierno reiteró el llamado a las y los funcionarios a cumplir plenamente sus responsabilidades y anteponer el servicio público.

El Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona mantiene una agenda incesante, sin distracciones políticas y enfocada en ofrecer resultados a las familias potosinas, afirmó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien reiteró el llamado del Mandatario Estatal a que las y los funcionarios cumplan plenamente las responsabilidades para las que fueron designados.

Torres Sánchez subrayó que el Gobernador ha sido claro: quienes tengan aspiraciones políticas deberán separarse oportunamente de sus cargos, para evitar que intereses personales interfieran con el desempeño institucional, la atención ciudadana o el desarrollo de los proyectos estratégicos de la administración estatal.

Destacó que, a punto de cumplirse cinco años de Gobierno, no se afloja el paso y continúa el trabajo permanente en infraestructura, seguridad, salud, educación, programas sociales y servicios públicos, con presencia en las cuatro regiones y una política cercana a las necesidades de la población.

El secretario General adelantó que se preparan nuevas iniciativas de amplio alcance social, especialmente para sectores que requieren mayor respaldo, como las personas adultas mayores. “En San Luis Potosí hay un Gobierno que trabaja, escucha, atiende y resuelve, sin perder tiempo en confrontaciones ni agendas ajenas al interés público”, puntualizó.