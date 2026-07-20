EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO RECONOCE A 297 TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL SEER

* El Sistema Educativo Estatal Regular entregó un Premio Estatal, 30 Premios Municipales y estímulos económicos por años de servicio a personal que ha contribuido a la formación de generaciones de estudiantes potosinos.

Como parte de la política del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de reconocer a quienes hacen posible el funcionamiento de las instituciones educativas, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) distinguió a más de 297 trabajadoras y trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación por su trayectoria, compromiso y años de servicio.

Durante la ceremonia se entregó un Premio Estatal, 30 Premios Municipales y estímulos económicos al personal galardonado, en reconocimiento a su desempeño y a la labor que diariamente realiza para contribuir al desarrollo de la educación en San Luis Potosí.

El director general del SEER, Ma

tín Rodríguez Ramírez, destacó la vocación, el profesionalismo y la entrega de las y los homenajeados, al señalar que su trabajo es indispensable para el funcionamiento de los centros escolares y para brindar mejores condiciones a la comunidad educativa.

Este reconocimiento distingue la dedicación de quienes, desde distintas áreas de apoyo y asistencia, contribuyen todos los días al fortalecimiento del sistema educativo y al desarrollo de miles de estudiantes en las cuatro regiones del estado.