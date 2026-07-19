SOLEDAD PREPARA ALEGRE FESTEJO PARA RECONOCER A SUS ADULTOS MAYORES EN SU DÍA

* Viajes, coronaciones, convivencia y atención permanente forman parte de las acciones que el Ayuntamiento impulsa para celebrar el Día del Abuelo y fortalecer el bienestar de este sector de la población.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece las acciones de cercanía con las y los adultos mayores al impulsar los preparativos para la celebración del Día del Abuelo, que se conmemora el próximo 28 de agosto, con un programa de actividades recreativas, culturales y de convivencia que beneficiará a los integrantes de entre 22 y 25 clubes municipales, demostrando que el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, mantiene al Gobierno Municipal cercano a quienes más lo necesitan.

A través de la Coordinación de Atención a Adultos Mayores, las y los beneficiarios disfrutarán de viajes a San Juan de los Lagos y al balneario Gogorrón, además de una gran celebración con misa, comida y actividades especiales; como parte de los preparativos, desde este 20 de julio inician las coronaciones de las reinas de cada club, a fin de fortalecer la convivencia y el reconocimiento a quienes participan activamente en estos espacios.

La coordinadora de Atención a Adultos Mayores, Bertha Guerrero Medina informó que este año se analiza que cada club cuente con su propia reina durante todo el año, con el propósito de reconocer a todas las participantes sin necesidad de una competencia municipal. «Queremos que todas se sientan reconocidas y valoradas; cada club tendrá a su reina, con su corona, banda y ramo, porque todas merecen ser festejadas como se merecen, además, durante todo el año seguimos brindando atención médica básica, medicamentos, apoyos funcionales y actividades que les permiten mantenerse activos y acompañados», expresó.

De manera permanente, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene abiertos los clubes de adultos mayores para ofrecer talleres, actividades recreativas, monitoreo de presión arterial y glucosa, así como apoyo con medicamentos, pañales, bastones y sillas de ruedas para quienes lo requieren, reafirmando el compromiso de una administración cercana que escucha, atiende y trabaja todos los días por mejorar la calidad de vida de las familias soledenses y de los sectores más vulnerables.