AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A CLASES GRATUITAS DE BAILE EN EL PARQUE LINEAL 

– Inician este lunes, con los géneros de Reggeaton, Twerk, Hip Hop y acondicionamiento físico

Con el firme objetivo de promover la activación física y ofrecer alternativas de sano esparcimiento para todas las familias, tal cual es la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Deportes, invita a la ciudadanía a participar en las nuevas clases de baile y acondicionamiento físico totalmente gratuitas en el parque lineal “Providencia”.

De acuerdo con el titular de la Coordinación de Deportes, Hugo Esquivel Montoya, las sesiones se llevarán a cabo de lunes a viernes, en un horario de 5:00 pm a 9:00 pm, horarios accesibles para toda la población en donde todos y todas pueden aprovecharlas.

Las y los asistentes podrán aprender y disfrutar de diversas disciplinas urbanas y de ejercicio, entre las que destacan: Reggaeton, Twerk, Hip Hop y Acondicionamiento Físico, actividades que se realizan en conjunto con la academia Yarathzel Twerk Dance Academy, garantizando instrucción de calidad para todas y todos los participantes.

Hugo Esquivel Montoya destacó que estas acciones son un claro reflejo del compromiso de la actual administración por recuperar los espacios públicos y darles vida mediante la participación ciudadana. «A través de estas actividades estamos demostrando con hechos el cambio que se vive en nuestro municipio, somos un gobierno cercano a la gente que escucha y atiende las peticiones de nuestra juventud y de las familias», dijo.

Subrayó que este programa cuenta con el total respaldo y visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, cuya prioridad es fomentar el deporte en todas sus expresiones y llevar a las familias soledenses actividades gratuitas de primer nivel, fortaleciendo el tejido social y alejando a las nuevas generaciones de conductas de riesgo.

Finalmente, la dependencia municipal reiteró la invitación a jóvenes y adultos a sumarse a estas clases, donde las y los interesados pueden acudir al al Parque Lineal mencionado anteriormente, recordando que en Soledad se sigue trabajando sin límites por el bienestar integral de su gente.