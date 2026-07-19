Presenta Secretaría de Ayuntamiento capitalino nuevo sistema digital de votación de cabildo

Hará más transparentes, seguras y ágiles las sesiones de Cabildo: Ángeles Rodríguez Aguirre

La Secretaria General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángeles Rodríguez Aguirre, informó que se capacitó a regidoras y regidores sobre el nuevo Sistema Digital de Votación para las Sesiones de Cabildo, una herramienta desarrollada a iniciativa del Alcalde Enrique Galindo utilizando recursos propios del ayuntamiento para modernizar los procesos de toma de decisiones.

La regidora Julieta Abud Sarquis, consideró que esto representa un paso hacia adelante para el trabajo del Cabildo, pues habrá mayor transparencia. Por su parte, la Regidora Maritza Jenith Vázquez Pérez, dijo que “el principal beneficio es el acceso a la información inmediata a los que siguen la transmisión en vivo y a quienes nos acompañan aquí en palacio municipal, lo que nos pone a la vanguardia. Son muy pocos los municipios en el país que tienen un sistema similar, el alcalde Galindo tiene una visión de ciudad que la ha convertido en una de las mejores de nuestro país”.

El regidor Eikoo Koasicha Hipólito, consideró que estos tableros electrónicos son una herramienta muy importante pues en esta era digital la ciudad debe estar actualizada y que seguramente será punta de lanza para los 58 municipios del estado restantes que aún no utilizan dicha herramienta.

Finalmente, Rodriguez Aguirre reiteró que este esfuerzo se hace por una iniciativa del alcalde y destacó que este sistema es uno de los pocos con estas características en el país, con lo que se avanza en materia de transparencia, eficiencia y certeza.